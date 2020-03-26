Фаст-фуд мабуть у всіх лише до квітня? Универсал банк нагадав, та приклад клієнтоорієнтованості навів - термін карток 03/20 буде подовжено на 90 днів
. Щось вже вдруге (першим рахую відмову на видачу депозитної валюти
) "Сосєдські діти" не стають в нагоді в скрутний час. Мабуть опус пані Олени на мордокнизі, щодо орієнтування на транзітний сервіс
Два года назад банк Конкорд Банк / Concord bank принял курс на транзакционный бизнес
слід приймати як дійсність та позбутися депо-портфелю, як це зробили бенєфіціари установи
В связи с чем был резко сокращён кредитный и депозитный портфель банка.
Але, є лист-відповідь від банку з цього привіду, перерахування валюти можливе лише рідним, та ще й тільки в межах установи, тому для валюто-транзиту цей банк також є нікчемним.
Можливо є сенс прислухаться до цієї поради?
банк купил гривневые и валютные ОВЗГ первому клиенту — этот клиент, Я , Елена Соседка Почему ? Потому что мы верим в нашу страну и в нас с вами