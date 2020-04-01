NDV написав:Писал в саппорт только что по поводу Swift перевода брокеру по е-лимиту, может кому будет интересно, тарифы на Свифт самые низкие у них, всего $20, в разы дешевле привата получается, текущий счёт открытие 50 грн. По документам сказали хватит справки о доходах и реквизитов (переводов на украинский и заверений нотариуса не нужно), так ли это на самом деле - на днях проверю.
попри певні побоювання, банк спрацював на славу !!! Київ, 31.03 прийшов у відділення, зробив заявкуу менеджера, через 3 години передзвонили, забрав суму в доларах з карткового в касі. Попросив новими - без проблем. Реалізував за призначенням. Банк на висоті, користуватимусь пакетом надалі. Не реклама, просто приємний факт!!!
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