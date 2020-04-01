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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:10

  NDV написав:Писал в саппорт только что по поводу Swift перевода брокеру по е-лимиту, может кому будет интересно, тарифы на Свифт самые низкие у них, всего $20, в разы дешевле привата получается, текущий счёт открытие 50 грн.
По документам сказали хватит справки о доходах и реквизитов (переводов на украинский и заверений нотариуса не нужно), так ли это на самом деле - на днях проверю.

Вас, кажется, дезинформировали: 20 дол. - это скорее всего Swift по Украине. Для перевода по е-лицензии будет 0.5%, но мин 50 дол.
Тарифы тут: https://concord.ua/uploads/redactor/5e296f129eafe.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:05

попри певні побоювання, банк спрацював на славу !!!
Київ, 31.03 прийшов у відділення, зробив заявкуу менеджера, через 3 години передзвонили, забрав суму в доларах з карткового в касі. Попросив новими - без проблем.
Реалізував за призначенням.
Банк на висоті, користуватимусь пакетом надалі.
Не реклама, просто приємний факт!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:12

Re: Конкорд

  stas_rst написав:Реалізував за призначенням.
Это как? :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:43

  stas_rst написав:Банк на висоті

Насамперед, банк самостійно визнав свою нікчемність. Тому обслуговування вас особисто, всупереч своїх же умов гри - яскравий приклад використовування індивідуальних умов, "по блату", як кажуть.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:48

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:Реалізував за призначенням.
Это как? :twisted:

Під грушу. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:38

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:Реалізував за призначенням.
Это как? :twisted:


очевидно же:
  stas_rst написав:Попросив новими
Реалізував за призначенням.
cohan
 
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