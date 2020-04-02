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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:43
Игорь Алексеевич написав:
пока не вижу в этом банке существенных проблем.
если временно и не было бабосов, то так это у всех была такая ситуация.
можно у них временно подержать на карте дол. с хорошим процентом на остаток.
Да как сказать, если раньше нужно было закладываться на двойной девал (до 4к), то сейчас, минимум, на тройной.
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wig
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:07
wig написав:
Может, мелких не было?
Вы готовы были докупить, или сдачу дать валютой?
Зато у меня были для сдачи. А мне сказали, что нет НИКАКОЙ валюты и НИСКОЛЬКО.
Когда нет денег, а есть гривны - это уже не банк.
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freelanc
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:12
stas_rst написав:
Київ, 31.03 прийшов у відділення, зробив заявкуу менеджера, через 3 години передзвонили, забрав суму в доларах з карткового в касі.
Должен подтвердить, что мне почти также удалось решить свой вопрос в Киеве. Заказал 31 марта по телефону чуть более 500 долларов с карточного счета.
1 апреля перезвонили из отделения и предложили получить эту сумму.
Купюры по 100 долларов были тоже новые.
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Igneus
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40
Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.
К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.
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freelanc
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:06
freelanc
freelanc написав:
Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.
К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.
, я их вкладчик под Фонд в валюте и не на один день.
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Igneus
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