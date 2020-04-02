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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:43

  Игорь Алексеевич написав:пока не вижу в этом банке существенных проблем.
если временно и не было бабосов, то так это у всех была такая ситуация.
можно у них временно подержать на карте дол. с хорошим процентом на остаток. :roll:

Да как сказать, если раньше нужно было закладываться на двойной девал (до 4к), то сейчас, минимум, на тройной.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:07

  wig написав:Может, мелких не было?
Вы готовы были докупить, или сдачу дать валютой?

Зато у меня были для сдачи. А мне сказали, что нет НИКАКОЙ валюты и НИСКОЛЬКО.
Когда нет денег, а есть гривны - это уже не банк.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:12

  stas_rst написав:Київ, 31.03 прийшов у відділення, зробив заявкуу менеджера, через 3 години передзвонили, забрав суму в доларах з карткового в касі.

Должен подтвердить, что мне почти также удалось решить свой вопрос в Киеве. Заказал 31 марта по телефону чуть более 500 долларов с карточного счета.
1 апреля перезвонили из отделения и предложили получить эту сумму.
Купюры по 100 долларов были тоже новые.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40

Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.

К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.
freelanc
 
Повідомлень: 68
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:06

  freelanc написав:Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.
К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.

freelanc, я их вкладчик под Фонд в валюте и не на один день.
Igneus
 
Повідомлень: 492
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  #<1 ... 822823824825
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03.04.2020 16:06
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