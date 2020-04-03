Да как сказать, если раньше нужно было закладываться на двойной девал (до 4к), то сейчас, минимум, на тройной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:43
Да как сказать, если раньше нужно было закладываться на двойной девал (до 4к), то сейчас, минимум, на тройной.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:07
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:12
Должен подтвердить, что мне почти также удалось решить свой вопрос в Киеве. Заказал 31 марта по телефону чуть более 500 долларов с карточного счета.
1 апреля перезвонили из отделения и предложили получить эту сумму.
Купюры по 100 долларов были тоже новые.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40
Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.
К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:06
Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:07
єто те 20 баксов и 10 ойро?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:08
Ваш "нал" залишився у Вас на карті і ви можете ним користуватись "для покупок", як і здавали ...
у мене аналогічно не 50 доларів і послугами користуюсь давно + оплата закордоном.
треба було в матраці тримати, Вас хтось туди гнав ?
Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:42
Оставшаяся мелочь от многих сотен каждой из валют. По 2-4 посылки из США (не вонючий ебей) в месяц. Это другие полтыщенки принесли и мнят себя олигархами, а у меня покупки на такие суммы. Банк заработал на таких как я, а валюту отдал тем, кто заработал на банке.
stas, против меня нарушили закон. Другим на право на лево сорили долларом, а мне МОИ деньги отдавать не хотели.
В любом случае, это уже бессмысленная дискуссия.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:23
мне банк отдал валюту под фонд в тот день, когда объявили карантин.
я заранее знал, что он будет и писал на форуме не раз с февраля про 8 марта с подарками для женщин - марлевые маски.
читал, что была у них проблема недавно, так такая проблема была у всех.
на форуме.
каждый клиент в это время жаловался на свой банк, там где он хранил валюту.
еще писали про бредовые самолёты, которые везут валюту в страну.
это так всегда было, просто кто проходил кризисы 2008г, банкопады 2016г., тот прекрасно про эти проблемы или мутняки знает.
а по депозитам под фонд, так про кризис 20года, именно про кризис, а не карантин, про это было известно ещё в марте 19г. многие уже обсуждали кризис в 20г. на др.ветке.
поэтому уже тогда кто хотел бабосы положить на год под фонд, то должен был исходить из курса 30-35.
хотя на год бабосы нет смысла никогда ложить на дело. максимум на 3мес. а у конкорда вообще фишка можно держать доляры на карте под 3% годовых.
поэтому кто не верил в кризис в марте 19г., то уже максимум в декабре 19г. были все предпосылки для него в 20г.. и уже тогда надо было или забирать или уже держать с риском и думать, что возможны будут некоторые проблемы с возвратом.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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