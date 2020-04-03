Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:23

мне банк отдал валюту под фонд в тот день, когда объявили карантин.я заранее знал, что он будет и писал на форуме не раз с февраля про 8 марта с подарками для женщин - марлевые маски.читал, что была у них проблема недавно, так такая проблема была у всех.на форуме.каждый клиент в это время жаловался на свой банк, там где он хранил валюту.еще писали про бредовые самолёты, которые везут валюту в страну.это так всегда было, просто кто проходил кризисы 2008г, банкопады 2016г., тот прекрасно про эти проблемы или мутняки знает.а по депозитам под фонд, так про кризис 20года, именно про кризис, а не карантин, про это было известно ещё в марте 19г. многие уже обсуждали кризис в 20г. на др.ветке.поэтому уже тогда кто хотел бабосы положить на год под фонд, то должен был исходить из курса 30-35.хотя на год бабосы нет смысла никогда ложить на дело. максимум на 3мес. а у конкорда вообще фишка можно держать доляры на карте под 3% годовых.поэтому кто не верил в кризис в марте 19г., то уже максимум в декабре 19г. были все предпосылки для него в 20г.. и уже тогда надо было или забирать или уже держать с риском и думать, что возможны будут некоторые проблемы с возвратом.