сам механізм - не відмінили, єдине що перейменували е-ліцензію в е-ліміт
і підвищили до 100 000 Євро в календарний рік
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 13:48
сам механізм - не відмінили, єдине що перейменували е-ліцензію в е-ліміт
і підвищили до 100 000 Євро в календарний рік
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:01
а как вы курс под фонд угадываете?
Додано: Суб 04 кві, 2020 19:09
Взял базовый сценарий стресс-тестирования банков в 2019 году, по которому
на конец 2019 года курс мог составить 30 грн/$, на конец 2020 года 30,8 грн/$. Поэтому округлил до 31 грн/$ и, исходя из этого, занес вклад.
С учетом выплаты большого размера долгов в 2020-2021 году, не думаю, что государству выгодно платить их на завышенном валютном курсе. Тем более, что там еще являются заложниками нерезиденты в гривневых ОВГЗ.
Новый макропрогноз на 2020 год, а именно среднегодовой курс 29,5 грн/$, устроит меня, как вкладчика Конкорда, даже если в отдельные моменты он будет подниматься до 31 грн/$.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:27
плюсую
я заряжаю на 40, уж полгода как, но, конечно, надо понмать что час Ч, если случится, и час покупки Д будут иметь разновыгодные курсы на моменте
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:59
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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