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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:48

  NDV написав:Avatar

Разве Е-лицензии не отменили в прошлом году?


сам механізм - не відмінили, єдине що перейменували е-ліцензію в е-ліміт
і підвищили до 100 000 Євро в календарний рік

деталі

https://bank.gov.ua/news/all/limit-dlya ... -yevro-rik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:01

  Igneus написав:
  freelanc написав:Клиенты-однодневки оказались ценнее старых. Первых не поимеют, а вторых не вернут.
К слову, валюту я не покупал, а приносил СВОЮ для покупок. Теперь буду знать, кому выдали принесенный мною нал.

freelanc, я их вкладчик под Фонд в валюте и не на один день.


а как вы курс под фонд угадываете? ;)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:09

  cohan написав:а как вы курс под фонд угадываете? ;)

Взял базовый сценарий стресс-тестирования банков в 2019 году, по которому
на конец 2019 года курс мог составить 30 грн/$, на конец 2020 года 30,8 грн/$. Поэтому округлил до 31 грн/$ и, исходя из этого, занес вклад.

С учетом выплаты большого размера долгов в 2020-2021 году, не думаю, что государству выгодно платить их на завышенном валютном курсе. Тем более, что там еще являются заложниками нерезиденты в гривневых ОВГЗ.

Новый макропрогноз на 2020 год, а именно среднегодовой курс 29,5 грн/$, устроит меня, как вкладчика Конкорда, даже если в отдельные моменты он будет подниматься до 31 грн/$.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:27

  Igneus написав:
  cohan написав:а как вы курс под фонд угадываете? ;)

Взял базовый сценарий стресс-тестирования банков в 2019 году, по которому
на конец 2019 года курс мог составить 30 грн/$, на конец 2020 года 30,8 грн/$. Поэтому округлил до 31 грн/$ и, исходя из этого, занес вклад.

С учетом выплаты большого размера долгов в 2020-2021 году, не думаю, что государству выгодно платить их на завышенном валютном курсе. Тем более, что там еще являются заложниками нерезиденты в гривневых ОВГЗ.

Новый макропрогноз на 2020 год, а именно среднегодовой курс 29,5 грн/$, устроит меня, как вкладчика Конкорда, даже если в отдельные моменты он будет подниматься до 31 грн/$.


плюсую
я заряжаю на 40, уж полгода как, но, конечно, надо понмать что час Ч, если случится, и час покупки Д будут иметь разновыгодные курсы на моменте
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:59

  Igneus написав:Взял базовый сценарий стресс-тестирования банков в 2019 году, по которому
на конец 2019 года курс мог составить 30 грн/$, на конец 2020 года 30,8 грн/$. Поэтому округлил до 31 грн/$ и, исходя из этого, занес вклад.


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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:06

Обмен валют

Последние дни приходила гривна, выбирал где онлайн меньше курс переводил туда гривну и менял.
Вчера в Конкорде был лучший курс онлайн.
Перевел с Привата.
Купил валюту по 27,12.
по факту через 40 минут пришла смс о проводке, и выяснилось что поменяли по курсу 27,30.
Как провели операцию без моего согласия на новый курс?
Кто-то сталкивался?

Покупал онлайн в 6 банках, с таким не сталкивался.
Смысл выбирать у кого ниже курс, если проведут по какому захотят :evil:
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:31

  Andi_30 написав:Как провели операцию без моего согласия на новый курс?
Кто-то сталкивался?

Аналогично вчера пытался купить немножко валюты здесь по 27.12. Но в отличии от вас гривни у меня было ровно на сумму покупки. Поэтому я два часа прождал - мне смс о совершении обмена так и не пришла поэтому я гривну вывел в другое место (выпустило без проблем).
Понимаю вас -обидно. Получается не банковское обслуживание, а как игра с шулером его крапленой колодой да и еще по ним на ходу изменяемым правилам :(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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