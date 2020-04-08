сам механізм - не відмінили, єдине що перейменували е-ліцензію в е-ліміт
і підвищили до 100 000 Євро в календарний рік
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 13:48
сам механізм - не відмінили, єдине що перейменували е-ліцензію в е-ліміт
і підвищили до 100 000 Євро в календарний рік
деталі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:01
а как вы курс под фонд угадываете?
Додано: Суб 04 кві, 2020 19:09
Взял базовый сценарий стресс-тестирования банков в 2019 году, по которому
на конец 2019 года курс мог составить 30 грн/$, на конец 2020 года 30,8 грн/$. Поэтому округлил до 31 грн/$ и, исходя из этого, занес вклад.
С учетом выплаты большого размера долгов в 2020-2021 году, не думаю, что государству выгодно платить их на завышенном валютном курсе. Тем более, что там еще являются заложниками нерезиденты в гривневых ОВГЗ.
Новый макропрогноз на 2020 год, а именно среднегодовой курс 29,5 грн/$, устроит меня, как вкладчика Конкорда, даже если в отдельные моменты он будет подниматься до 31 грн/$.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:27
плюсую
я заряжаю на 40, уж полгода как, но, конечно, надо понмать что час Ч, если случится, и час покупки Д будут иметь разновыгодные курсы на моменте
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:59
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:06
Обмен валют
Последние дни приходила гривна, выбирал где онлайн меньше курс переводил туда гривну и менял.
Вчера в Конкорде был лучший курс онлайн.
Перевел с Привата.
Купил валюту по 27,12.
по факту через 40 минут пришла смс о проводке, и выяснилось что поменяли по курсу 27,30.
Как провели операцию без моего согласия на новый курс?
Кто-то сталкивался?
Покупал онлайн в 6 банках, с таким не сталкивался.
Смысл выбирать у кого ниже курс, если проведут по какому захотят
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:31
Аналогично вчера пытался купить немножко валюты здесь по 27.12. Но в отличии от вас гривни у меня было ровно на сумму покупки. Поэтому я два часа прождал - мне смс о совершении обмена так и не пришла поэтому я гривну вывел в другое место (выпустило без проблем).
Понимаю вас -обидно. Получается не банковское обслуживание, а как игра с шулером его крапленой колодой да и еще по ним на ходу изменяемым правилам
Мои рефералки:
Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:15
Re: Конкорд
Вчера в обед делал перевод между своими картами — заявка обрабатывалась до 30 минут Поддержка сообщала о повышенных нагрузках на их системы... СЭПы уходили как обычно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:42
Онлайн-обмен
Доброе утро всем!
Только собрался задать вопросы об онлайн-обмене... и тут прочитал вчерашнюю страницу, и часть вопросов отпала.
Ну, скажу я вам, господа, купить по 27,12 позавчера - это было бы редкой удачей, и банк решил не раскидываться Что, конечно, ему чести не делает.
А вот интересно, вчера утром по 27,45 кто-то пробовал сдавать? Удалось ли?
И вообще, общий вопрос: как здесь проходит онлайн-обмен? Я так понял, создается заявка на обмен, а сам обмен проходит через полчаса-час-больше, т.е. курс обмена непредсказуем?
Просьба отписаться тех, кто делал больше 1-2 операций, по собственному опыту.
В наличии "Доходная" (когда-то в столице сделал пласти), долларовый "Инджой" и виртуальная в гривне. Открыть виртуальную в долларах не проблема.
Между этими картами обмен будет без комиссий?
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