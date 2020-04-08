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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Раньше онлайн-обмен проходил буквально 0-2 минуты, практически мгновенно (прошлая осень-зима)
Сейчас стало дольше, и можно попасть на смену курса (то ли денег в банке не хватает, то ли деньги есть, но просто не хотят отдавать-покупать по таким курсам, которые сами и устанавливают). Или просто медленно реагируют, и пипл успевает их завалить "невыгодными" заявками на обмен, и они или отклоняют их, или закрывают уже по другому курсу.

Видимо действительно пипл тут освоился, и начал заниматься обменом настолько основательно, что у банка случаются перекосы, или не успевают реагировать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:47

  Искатель написав:Открыть виртуальную в долларах не проблема.
Между этими картами обмен будет без комиссий?

у мене останній обмін пройшов за хв. 10-15 ... з Дохідної на Валютну Інджой, потім з Інджой на Віртуальну юсд під 3% і до вимоги :)
Для зняття з валютної кидаю на інджой і в касу.
stas_rst
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  #<1 ... 824825826827
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