Раньше онлайн-обмен проходил буквально 0-2 минуты, практически мгновенно (прошлая осень-зима)
Сейчас стало дольше, и можно попасть на смену курса (то ли денег в банке не хватает, то ли деньги есть, но просто не хотят отдавать-покупать по таким курсам, которые сами и устанавливают). Или просто медленно реагируют, и пипл успевает их завалить "невыгодными" заявками на обмен, и они или отклоняют их, или закрывают уже по другому курсу.
Видимо действительно пипл тут освоился, и начал заниматься обменом настолько основательно, что у банка случаются перекосы, или не успевают реагировать