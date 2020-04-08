Раньше онлайн-обмен проходил буквально 0-2 минуты, практически мгновенно (прошлая осень-зима) Сейчас стало дольше, и можно попасть на смену курса (то ли денег в банке не хватает, то ли деньги есть, но просто не хотят отдавать-покупать по таким курсам, которые сами и устанавливают). Или просто медленно реагируют, и пипл успевает их завалить "невыгодными" заявками на обмен, и они или отклоняют их, или закрывают уже по другому курсу.
Видимо действительно пипл тут освоился, и начал заниматься обменом настолько основательно, что у банка случаются перекосы, или не успевают реагировать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Скажіть, а окрім СЕПа які є віддалені способи зарахування сюди коштів на рахунок сьогодні?
Через Приват на рахунок сьогодні попадуть?
А чи є тут місцевий р2р також сьогоднішнім днем?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Банк Конкорд написав:Дохідна не входить до Бонусної Програми. картки: дебетова Зарплатна Картка ONE MC Platinum MC World Elite VISA Platinum VISA Infinite
Зробіть хоча б 3% кешбек на все, одразу через вас ріки потечуть, бо зараз дефіцит таких пропозицій після зливання Моні й А до малих кешбеків за кредитні та введення Ексімом обов'язкових обертів по персональних картках. Навіть будете кращі за Альфу з її ЕКО кредиткою з 2% чистими за кредитні, але не надто ліквідними бонусами...
Спасибо! Процесс запустили
Як триває процес? Бо щось ваша відповідь Чемберлену забарилася...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):