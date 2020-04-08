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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Раньше онлайн-обмен проходил буквально 0-2 минуты, практически мгновенно (прошлая осень-зима)
Сейчас стало дольше, и можно попасть на смену курса (то ли денег в банке не хватает, то ли деньги есть, но просто не хотят отдавать-покупать по таким курсам, которые сами и устанавливают). Или просто медленно реагируют, и пипл успевает их завалить "невыгодными" заявками на обмен, и они или отклоняют их, или закрывают уже по другому курсу.

Видимо действительно пипл тут освоился, и начал заниматься обменом настолько основательно, что у банка случаются перекосы, или не успевают реагировать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:47

  Искатель написав:Открыть виртуальную в долларах не проблема.
Между этими картами обмен будет без комиссий?

у мене останній обмін пройшов за хв. 10-15 ... з Дохідної на Валютну Інджой, потім з Інджой на Віртуальну юсд під 3% і до вимоги :)
Для зняття з валютної кидаю на інджой і в касу.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:03

Скажіть, а окрім СЕПа які є віддалені способи зарахування сюди коштів на рахунок сьогодні?

Через Приват на рахунок сьогодні попадуть?

А чи є тут місцевий р2р також сьогоднішнім днем?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06

  Банк Конкорд написав:
  kreuz написав:
  Банк Конкорд написав:Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite

Зробіть хоча б 3% кешбек на все, одразу через вас ріки потечуть, бо зараз дефіцит таких пропозицій після зливання Моні й А до малих кешбеків за кредитні та введення Ексімом обов'язкових обертів по персональних картках. Навіть будете кращі за Альфу з її ЕКО кредиткою з 2% чистими за кредитні, але не надто ліквідними бонусами...

Спасибо! Процесс запустили

Як триває процес? Бо щось ваша відповідь Чемберлену забарилася...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:42

  kreuz написав:
Через Приват на рахунок сьогодні попадуть?


Попадут, а в рабочее время и проведутся
Не СЭП, конечно
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:44

Re: Конкорд

ИБ прилёг
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:07

Hack-Stock у меня подтормаживает но работает ;)
они предупреждали что будут сегодня проводить работы и добавлять функционал, не помню по времени до когда хотели закончить, но то такое.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:03

Re: Конкорд

Напомните пжл перевод по реквизитам в другой банк в айкон25 с гривневой инджой без комиса? По тарифу айкона25 пишет ноль за свои а по тарифу карты тоже 0?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:08

  Lost написав:Hack-Stock у меня подтормаживает но работает ;)
они предупреждали что будут сегодня проводить работы и добавлять функционал, не помню по времени до когда хотели закончить, но то такое.
Кто то увидел новый функционал? Сегодня зашёл посмотреть, ничего не нашел.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:33

  VLADPn написав:Напомните пжл перевод по реквизитам в другой банк в айкон25 с гривневой инджой без комиса? По тарифу айкона25 пишет ноль за свои а по тарифу карты тоже 0?
СЕПы без комиссии
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