Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Раньше онлайн-обмен проходил буквально 0-2 минуты, практически мгновенно (прошлая осень-зима)

Сейчас стало дольше, и можно попасть на смену курса (то ли денег в банке не хватает, то ли деньги есть, но просто не хотят отдавать-покупать по таким курсам, которые сами и устанавливают). Или просто медленно реагируют, и пипл успевает их завалить "невыгодными" заявками на обмен, и они или отклоняют их, или закрывают уже по другому курсу.



Видимо действительно пипл тут освоился, и начал заниматься обменом настолько основательно, что у банка случаются перекосы, или не успевают реагировать

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин