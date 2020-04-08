А как же пункт 10.5 ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:56
Re: Конкорд
Re: СЕПы без комиссии
А как же пункт 10.5 ?
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:00
Wise
Примечание со звёздочкой вы читать упорно не хотите? Подсказка: этот пункт к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:12
Re: Конкорд
Каюсь. Не докрутил в самый низ. )
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