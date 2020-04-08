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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:56

Re: Конкорд

Re: СЕПы без комиссии
А как же пункт 10.5 ?
https://concord.ua/uploads/redactor/5e79e04a2d75f.pdf
Wise
 
Повідомлень: 239
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:00

Wise
Примечание со звёздочкой вы читать упорно не хотите? Подсказка: этот пункт к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения.
Vorlon
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 833 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:12

Re: Конкорд

Каюсь. Не докрутил в самый низ. )
Wise
 
Повідомлень: 239
З нами з: 06.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 825826827828
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