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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:11

  alexblackmorr написав:Фантом
Но они на сайте https://concord.ua/prepaid-xcard обещают
Розрахунки в один дотик телефону, завдяки
GPAY

Ихний X-card спокойно платит через GPay c NFC телефона, но при этом отказывается делать инет оплату через GPay. (Из собственного опыта)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:28

  ramaz написав:
  alexblackmorr написав:Фантом
Но они на сайте https://concord.ua/prepaid-xcard обещают
Розрахунки в один дотик телефону, завдяки
GPAY

Ихний X-card спокойно платит через GPay c NFC телефона, но при этом отказывается делать инет оплату через GPay. (Из собственного опыта)

Смотря какую оплату.
Если плей-маркет - то откажется
А если оплата на украинском сайте (например пополнение киевстара, водафона) - то не откажется

Просто плей-маркет - это заграничная оплата, несмотря на цену в гривнах. А припейд-карты работают только в Украине, с украинским эквайрингом.

Аналогично скорее всего не оплатится Убер, т.к. там голландский эквайринг, несмотря на цену в грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:04

  Вкладчик1234 написав:Просто плей-маркет - это заграничная оплата, несмотря на цену в гривнах. А припейд-карты работают только в Украине, с украинским эквайрингом.


все так, только не с эквайрингом, а с законом, который НБУ

они б и рады зарубеж, да нельзя анонимам платить так
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:27

Конкордушка, а почему iCon25 не работает?
Нельзя залогиниться

UPD: Заработало!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 11192
З нами з: 18.04.15
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  #<1 ... 831832833834
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