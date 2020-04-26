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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:11
Ихний X-card спокойно платит через GPay c NFC телефона, но при этом отказывается делать инет оплату через GPay. (Из собственного опыта)
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:28
ramaz написав:
Ихний X-card спокойно платит через GPay c NFC телефона, но при этом отказывается делать инет оплату через GPay. (Из собственного опыта)
Смотря какую оплату.
Если плей-маркет
- то откажется
А если оплата на украинском сайте (например пополнение киевстара, водафона) - то не откажется
Просто плей-маркет - это заграничная оплата, несмотря на цену в гривнах. А припейд-карты работают только в Украине, с украинским эквайрингом.
Аналогично скорее всего не оплатится Убер, т.к. там голландский эквайринг, несмотря на цену в грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:04
Вкладчик1234 написав:
Просто плей-маркет - это заграничная оплата, несмотря на цену в гривнах. А припейд-карты работают только в Украине, с украинским эквайрингом.
все так, только не с эквайрингом, а с законом, который НБУ
они б и рады зарубеж, да нельзя анонимам платить так
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:27
Конкордушка, а почему iCon25 не работает?
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UPD: Заработало!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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