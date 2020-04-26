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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:09
Re: Конкорд
С 28.04, обязательный финмон - платежи свыше 400000 грн, внутрибанковский финмон, как и был до 28 - от 0,01 грн
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11
Теж такої думки. Аполлоничу привіт.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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