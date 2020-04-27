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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:09
С 28.04, обязательный финмон - платежи свыше 400000 грн, внутрибанковский финмон, как и был до 28 - от 0,01 грн
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Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11
Stringer написав:
С 28.04, обязательный финмон - платежи свыше 400000 грн, внутрибанковский финмон, как и был до 28 - от 0,01 грн
Теж такої думки. Аполлоничу привіт.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03
Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?PS: Банк Конкорд
зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете
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Lost
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10
Lost написав:
Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?PS: Банк Конкорд
зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете
А в самом ИБ чо нема тарифов?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10
Lost написав:
Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?PS: Банк Конкорд
зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете
Наличными и чужими p2p сервисами бесплатно, как и было.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:29
clientage написав: Lost написав:
Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?PS: Банк Конкорд
зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете
А в самом ИБ чо нема тарифов?
уже нет, оставили по виртуальной и MC Debit World Instant, VISA Platinum, по остальным не нахожу
а мне сейчас нужна MC Gold Доходная
на нее ранее сеп заходил без комисии.
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Lost
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:35
Lost написав:
уже нет, оставили по виртуальной и MC Debit World Instant, VISA Platinum, по остальным не нахожу
а мне сейчас нужна MC Gold Доходная на нее ранее сеп заходил без комисии
У меня есть обычная Доходная, там
8. Пополнение счета:
8.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков 1%, min 5 грн.
На скока я помню, щас СЭПы заходят без комисс для ГолденДрим и для ВанКарты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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