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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:09

Re: Конкорд

С 28.04, обязательный финмон - платежи свыше 400000 грн, внутрибанковский финмон, как и был до 28 - от 0,01 грн
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:11

  Stringer написав:С 28.04, обязательный финмон - платежи свыше 400000 грн, внутрибанковский финмон, как и был до 28 - от 0,01 грн

Теж такої думки. Аполлоничу привіт. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03

Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?

PS: Банк Конкорд зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете :evil:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10

  Lost написав:Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?

PS: Банк Конкорд зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете :evil:

А в самом ИБ чо нема тарифов?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10

  Lost написав:Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?

PS: Банк Конкорд зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете :evil:

Наличными и чужими p2p сервисами бесплатно, как и было.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:29

  clientage написав:
  Lost написав:Коллеги, ничего не изменилось, вход на доходную голд без комиссии?
Не могу у Конкорда тарифы по старым картам найти, может кто знает где лежат?!?

PS: Банк Конкорд зачем вообще тарифы по действующим картам убирать? перенесите их в архив... всегда должна быть возможность их просмотреть, пока карточные продукты у клиентов в банке остались, когда не будет - тогда уберете :evil:

А в самом ИБ чо нема тарифов?

уже нет, оставили по виртуальной и MC Debit World Instant, VISA Platinum, по остальным не нахожу :(
а мне сейчас нужна MC Gold Доходная :| на нее ранее сеп заходил без комисии.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:35

Re: Конкорд

  Lost написав:уже нет, оставили по виртуальной и MC Debit World Instant, VISA Platinum, по остальным не нахожу
а мне сейчас нужна MC Gold Доходная на нее ранее сеп заходил без комисии

У меня есть обычная Доходная, там
8. Пополнение счета:
8.2. - перечисленных в безналичной форме из других банков 1%, min 5 грн.

На скока я помню, щас СЭПы заходят без комисс для ГолденДрим и для ВанКарты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:27

Re: Конкорд

  Lost написав:а мне сейчас нужна MC Gold Доходная

Маленькою сумою потестити...але по старій памяті СЕП вроді з комісією.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:06

Облазил мобильный iCon25, не нашел перевод между своими картами. Может, плохо искал...

Т.е. надо, допустим, с "Виртуальной" на "Доходную" перекинуть или наоборот. Где это? Подскажите, плиз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:09

Re: Конкорд

Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)
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MASolomko
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