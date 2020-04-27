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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:42
Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.
Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті.
Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це.
Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!
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rosstikf
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50
rosstikf
Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...
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Vorlon
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Додано: Вів 28 кві, 2020 05:31
Vorlon написав:rosstikf
Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...
Бывает, что нужны.
Этот ж плохо, что вводят ограничения?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:07
MASolomko написав:
Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)
Спасибо огромное! Смотрел на эту закладку, но не сразу понял, как переводить. Теперь уже, взглянув внимательно, сообразил.
Просто вывожу с Привата на "Доходную", а храню на виртуалке (чтобы % капали). Вот и приходится перебрасывать.
Только что подумал: а ведь можно сразу на Виртуалку бросать, нет?
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Искатель
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:10
rosstikf написав:
Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.
Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті.
Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це.
Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!
Смысл сообщения понятен. А где выдается подобное сообщение, в какой ситуации?
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты? Или... при попытке пополнить такую карту с карты Конкорда?
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Искатель
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4
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