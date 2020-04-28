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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:42

Re: Конкорд

Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.

Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті.

Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це.

Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!
rosstikf
 
Повідомлень: 57
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50

rosstikf
Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...
Vorlon
 
Повідомлень: 8255
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 05:31

  Vorlon написав:rosstikf
Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...

Бывает, что нужны.
Этот ж плохо, что вводят ограничения?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4358
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Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:07

  MASolomko написав:Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)


Спасибо огромное! Смотрел на эту закладку, но не сразу понял, как переводить. Теперь уже, взглянув внимательно, сообразил.
Просто вывожу с Привата на "Доходную", а храню на виртуалке (чтобы % капали). Вот и приходится перебрасывать.
Только что подумал: а ведь можно сразу на Виртуалку бросать, нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:10

  rosstikf написав:Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.

Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті.

Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це.

Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!

Смысл сообщения понятен. А где выдается подобное сообщение, в какой ситуации?
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты? Или... при попытке пополнить такую карту с карты Конкорда?
Искатель
 
Повідомлень: 3622
З нами з: 22.02.16
Подякував: 539 раз.
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4
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:19

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)


Спасибо огромное! Смотрел на эту закладку, но не сразу понял, как переводить. Теперь уже, взглянув внимательно, сообразил.
Просто вывожу с Привата на "Доходную", а храню на виртуалке (чтобы % капали). Вот и приходится перебрасывать.
Только что подумал: а ведь можно сразу на Виртуалку бросать, нет?

Ну конечно. Нужно
Stringer
 
Повідомлень: 11037
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:43

Re: Конкорд

  Искатель написав:Разве у Конкорда есть предоплаченные карты?

https://concord.ua/card/personal/prepaid-kartka-xcard
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14

  Искатель написав:Смысл сообщения понятен. А где выдается подобное сообщение, в какой ситуации?
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты? Или... при попытке пополнить такую карту с карты Конкорда?


в телеграм боте, через который заказываешь карту
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:39

Re: Конкорд

Не даёт забрать деньги с карт Конкорда через р2р другими сервисами. Служба поддержки Конкорда говорит, что теперь лимит на р2р с карт Конкорда 30 тыс. в день и не поднимается. Никто не сталкивался?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:40

Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Vorlon
 
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З нами з: 14.06.13
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