Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:42
Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.
Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті. Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це. Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!
rosstikf
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50
rosstikf Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...
Vorlon
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Додано: Вів 28 кві, 2020 05:31
Vorlon написав: rosstikf
Я и раньше считал, что предоплаченные карты для больших гурманов, а теперь и подавно...
Бывает, что нужны.
Этот ж плохо, что вводят ограничения?
guntherhouse777
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:07
MASolomko написав:
Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)
Спасибо огромное! Смотрел на эту закладку, но не сразу понял, как переводить. Теперь уже, взглянув внимательно, сообразил.
Просто вывожу с Привата на "Доходную", а храню на виртуалке (чтобы % капали). Вот и приходится перебрасывать.
Только что подумал: а ведь можно сразу на Виртуалку бросать, нет?
Искатель
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4
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Додано: Вів 28 кві, 2020 08:10
rosstikf написав:
Шановний клієнте, у зв'язку зі змінами в законодавстві України, на жаль, з 28.04.2020 буде відсутня можливість поповнити твою Prepaid картку чи перевести кошти на іншу картку.
Але залишиться можливість витратити залишок коштів на картці для оплати товарів та послуг в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет або шляхом поповнення мобільного телефону в чат-боті.
Якщо зазначені обмеження будуть відмінені, ми негайно повідомимо про це.
Чекаємо на нові можливості разом з тобою! До зустрічі!
Смысл сообщения понятен. А где выдается подобное сообщение, в какой ситуации?
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты? Или... при попытке пополнить такую карту с карты Конкорда?
Искатель
Повідомлень: 3622
З нами з: 22.02.16
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1900 раз.
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4
4
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:19
Искатель написав: MASolomko написав:
Искатель, на вкладке "Мои карты" выбираете первый пункт "Переводы" и затем играетесь)
Спасибо огромное! Смотрел на эту закладку, но не сразу понял, как переводить. Теперь уже, взглянув внимательно, сообразил.
Просто вывожу с Привата на "Доходную", а храню на виртуалке (чтобы % капали). Вот и приходится перебрасывать.
Только что подумал: а ведь можно сразу на Виртуалку бросать, нет?
Ну конечно. Нужно
Stringer
Повідомлень: 11037
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:43
Искатель написав:
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты?
https://concord.ua/card/personal/prepaid-kartka-xcard
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MASolomko
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:14
Искатель написав:
Смысл сообщения понятен. А где выдается подобное сообщение, в какой ситуации?
Разве у Конкорда есть предоплаченные карты? Или... при попытке пополнить такую карту с карты Конкорда?
в телеграм боте, через который заказываешь карту
cohan
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:39
Не даёт забрать деньги с карт Конкорда через р2р другими сервисами. Служба поддержки Конкорда говорит, что теперь лимит на р2р с карт Конкорда 30 тыс. в день и не поднимается. Никто не сталкивался?
Andrew75
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:40
Andrew75 А вы больше хотите забрать?
Vorlon
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