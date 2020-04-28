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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:44

  Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.
Andrew75
 
Повідомлень: 933
З нами з: 30.09.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:51

  Andrew75 написав:
  Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.


То ж мабуть на карту ограничение.
Aps
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Повідомлень: 3200
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:56

  Aps написав:
  Andrew75 написав:
  Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.


То ж мабуть на карту ограничение.

Ну, до сегодняшнего дня проблем вытащить с Конкорда 150К в день через р2р не было. А сегодня вот появились проблемы.
Andrew75
 
Повідомлень: 933
З нами з: 30.09.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:03

Andrew75
Одну карту в банке имеете?
Aps
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Повідомлень: 3200
З нами з: 24.06.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 334 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:04

Re: Конкорд

Никто не сомневался, что изменения к закону о финмониторинге юристы литака прочтут и осмыслят по особенному :mrgreen:
Кашель грустной лошади
Stringer
 
Повідомлень: 11037
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:05

  Aps написав:Andrew75
Одну карту в банке имеете?

Много. Не даёт ни с какой после первых 30К. Я говорю, проблема появилась сегодня. Вдруг кто столкнётся ещё, дайте знать.
Andrew75
 
Повідомлень: 933
З нами з: 30.09.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 834835836837
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