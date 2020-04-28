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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 15:44
Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:51
Andrew75 написав: Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.
То ж мабуть на карту ограничение.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 15:56
Aps написав: Andrew75 написав: Vorlon написав:Andrew75
А вы больше хотите забрать?
Да, до 30 тыс. забрать получалось, а больше не даёт.
То ж мабуть на карту ограничение.
Ну, до сегодняшнего дня проблем вытащить с Конкорда 150К в день через р2р не было. А сегодня вот появились проблемы.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:03
Andrew75
Одну карту в банке имеете?
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:04
Никто не сомневался, что изменения к закону о финмониторинге юристы литака прочтут и осмыслят по особенному
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:05
Aps написав:Andrew75
Одну карту в банке имеете?
Много. Не даёт ни с какой после первых 30К. Я говорю, проблема появилась сегодня. Вдруг кто столкнётся ещё, дайте знать.
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