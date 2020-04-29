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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:59

Конкорд

Возвращаясь к вопросу тарифов на выпуск и обслуживание банковских платежных карт АО "АКБ "КОНКОРД", похоже банк на них просто забил :evil:
к вопросу ниже версия происходящего от здешнего представителя была бы интересной, но Банк Конкорд сюда дорогу забыл и на ветке давно не появляется... А так хотелось услышать его коментарии :|

Мало того что по части действующих продуктов их вообще не найти, так они еще и в icON25 действующие убрали :mrgreen: , а вместо них не проверяя вывесили те что будут действовать с 01.05.2020 года, даже не удивительно что с косяками :!:

если у кого из коллег остался действующий вариант тарифов по Доходной, или другим картам - прошу проверить, где то остался кэшбэк по операциям в пользу ООО "МегаЛинк"("Фрегат") в Конкорде он назывался как "Начисление процентов на сумму дебетового оборота (списанных средств) по счету", пункт 6.1. (Выплачивается то что не начисляется :mrgreen: )
Тарифы с 01.05.2020 года:
Зображення
и примечание к этим тарифам:
Зображення
Может кто знает как еще можно заплатить за интернет Фрегату с хорошим кэшбэком?!?
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  #<1 ... 835836837838
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