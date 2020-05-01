Додано: Сер 29 кві, 2020 22:59

Возвращаясь к вопросу тарифов на выпуск и обслуживание банковских платежных карт АО "АКБ "КОНКОРД", похоже банк на них просто забилк вопросу ниже версия происходящего от здешнего представителя была бы интересной, носюда дорогу забыл и на ветке давно не появляется... А так хотелось услышать его коментарииМало того что по части действующих продуктов их вообще не найти, так они еще и в icON25 действующие убрали, а вместо них не проверяя вывесили те что будут действовать с 01.05.2020 года, даже не удивительно что с косякамиесли у кого из коллег остался действующий вариант тарифов по Доходной, или другим картам - прошу проверить, где то остался кэшбэк по операциям в пользу ООО "МегаЛинк"("Фрегат") в Конкорде он назывался как "Начисление процентов на сумму дебетового оборота (списанных средств) по счету", пункт 6.1. (Выплачивается то что не начисляетсяТарифы с 01.05.2020 года:и примечание к этим тарифам:Может кто знает как еще можно заплатить за интернет Фрегату с хорошим кэшбэком?!?