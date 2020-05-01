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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:59

Конкорд

Возвращаясь к вопросу тарифов на выпуск и обслуживание банковских платежных карт АО "АКБ "КОНКОРД", похоже банк на них просто забил :evil:
к вопросу ниже версия происходящего от здешнего представителя была бы интересной, но Банк Конкорд сюда дорогу забыл и на ветке давно не появляется... А так хотелось услышать его коментарии :|

Мало того что по части действующих продуктов их вообще не найти, так они еще и в icON25 действующие убрали :mrgreen: , а вместо них не проверяя вывесили те что будут действовать с 01.05.2020 года, даже не удивительно что с косяками :!:

если у кого из коллег остался действующий вариант тарифов по Доходной, или другим картам - прошу проверить, где то остался кэшбэк по операциям в пользу ООО "МегаЛинк"("Фрегат") в Конкорде он назывался как "Начисление процентов на сумму дебетового оборота (списанных средств) по счету", пункт 6.1. (Выплачивается то что не начисляется :mrgreen: )
Тарифы с 01.05.2020 года:
Зображення
и примечание к этим тарифам:
Зображення
Может кто знает как еще можно заплатить за интернет Фрегату с хорошим кэшбэком?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 06:51

Не знаю о чем вы. На сайте присутствуют тарифы по всем картам, как действующие, так и от 01.05. Вот ссылка если надо
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
П.с. С фрегатом кажись завяли помидоры по всем проектам
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 06:56

Re: Конкорд

Взятого с другого форума.
———
Шановний клієнт, повідомляємо, що в тарифних пакетах «ДОХІДНА КОНКОРД» та «inJoy» з 01.05.2020 р. не буде здійснюватися нарахування 20% на суму дебетового обороту по рахунку за операціями на користь ТОВ "МегаЛинк", ТОВ "Фрегат ТВ", виконаних через iсON25.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 22:46

Re: Конкорд

Таки по накопичувальному депо підняли мін.суму відкриття з 100 до 1000 грн. Ще на початку квітня відкривав - було 100 грн, а зараз вже вимагає 1000 грн . Покращення ...
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 22:50

1finanсier
То вероятно было временно. Когда я здесь держал гривну под 18-19% (давно это было), то всё время минимум бы от 1000 грн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:52

Re: Конкорд

Вчера банкомат Сбербанка России отказался выдать 1000 гривен.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02

  Sergiys2009 написав:Вчера банкомат Сбербанка России отказался выдать 1000 гривен.

Ні ногою в банку супостата пу...зі Сбєра геть. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  #<1 ... 835836837838
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