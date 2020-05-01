к вопросу ниже версия происходящего от здешнего представителя была бы интересной, но Банк Конкорд сюда дорогу забыл и на ветке давно не появляется... А так хотелось услышать его коментарии
Мало того что по части действующих продуктов их вообще не найти, так они еще и в icON25 действующие убрали , а вместо них не проверяя вывесили те что будут действовать с 01.05.2020 года, даже не удивительно что с косяками
если у кого из коллег остался действующий вариант тарифов по Доходной, или другим картам - прошу проверить, где то остался кэшбэк по операциям в пользу ООО "МегаЛинк"("Фрегат") в Конкорде он назывался как "Начисление процентов на сумму дебетового оборота (списанных средств) по счету", пункт 6.1. (Выплачивается то что не начисляется )
Тарифы с 01.05.2020 года:
и примечание к этим тарифам:
Может кто знает как еще можно заплатить за интернет Фрегату с хорошим кэшбэком?!?