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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:04
Сколько ждать пока появится виртуальная в iCON25 после подачи заявки на оформление?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:10
Минуту-две
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:35
Я долларовую ждал пару дней.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16
Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Получи бонус за оформление карты:
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17
Re: Конкорд
Похєрілі бонусну програму з 30 квітня. Доступна тільки для ілітчиків. Причому новина датована 29 квітня.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:48
Re: Конкорд
Вот это неожиданность.Где есть 1% или больше на все траты сейчас?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
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