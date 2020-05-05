RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:04

Сколько ждать пока появится виртуальная в iCON25 после подачи заявки на оформление?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:10

  emeta написав:Сколько ждать пока появится виртуальная в iCON25 после подачи заявки на оформление?

Минуту-две
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11276
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6790 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:35

  Вкладчик1234 написав:
  emeta написав:Сколько ждать пока появится виртуальная в iCON25 после подачи заявки на оформление?

Минуту-две

Я долларовую ждал пару дней.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:16

Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17

Re: Конкорд

Похєрілі бонусну програму з 30 квітня. Доступна тільки для ілітчиків. Причому новина датована 29 квітня.
Кочевник
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 16.02.17
Подякував: 236 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:48

Re: Конкорд

Вот это неожиданность.Где есть 1% или больше на все траты сейчас?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:53

lubarec
Остались ТАС и todobank я так понимаю...
Vorlon
 
Повідомлень: 8297
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:04

Vorlon Тодо смотрел.Наверное он и займет место One card.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 362
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25

  Vorlon написав:lubarec
Остались ТАС и todobank я так понимаю...

альфа-еко?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW (15% кешбек на таксі)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 30.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:27

Ромасик
Не смешно - фантики не рассматриваем. Тем более магазина, который даже не в каждой области есть!
Vorlon
 
Повідомлень: 8297
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 836837838839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, lubopytnaya, unlock, Vorlon і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16093)
06.05.2020 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.