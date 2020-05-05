На какие все траты? Они где-то с пятого марта порезали категории. Даже за покупки в SPARe, что у меня под домом перестали наливать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24
На какие все траты? Они где-то с пятого марта порезали категории. Даже за покупки в SPARe, что у меня под домом перестали наливать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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