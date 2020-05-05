На какие все траты? Они где-то с пятого марта порезали категории. Даже за покупки в SPARe, что у меня под домом перестали наливать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24
На какие все траты? Они где-то с пятого марта порезали категории. Даже за покупки в SPARe, что у меня под домом перестали наливать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22
вполне себе сьедобные фантики
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:26
Фантом До конца апреля делал не мало покупок в эпицентре.Бонусы насчитывались.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:47
с доходной на виртуальную и обратно без комиссий?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:21
Ромасик
Ещё раз, медленно: я не поеду из Запорожья в другую область для того чтобы их скушать
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:25
Vorlon Экомаркета нет в Запорожье?Удивлен.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:31
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:33
lubarec
Нет и никогда не было. Аналогично в соседнем Днепре.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58
Vorlon Вы совсем ничего не потеряли из-за его отсутствия.Самый отвратительный маркет в Киеве.
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