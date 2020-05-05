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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24

  lubarec написав:Вот это неожиданность.Где есть 1% или больше на все траты сейчас?

На какие все траты? Они где-то с пятого марта порезали категории. Даже за покупки в SPARe, что у меня под домом перестали наливать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 2131
З нами з: 18.05.16
Подякував: 297 раз.
Подякували: 227 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22

  Vorlon написав:Ромасик
Не смешно - фантики не рассматриваем. Тем более магазина, который даже не в каждой области есть!

вполне себе сьедобные фантики :?
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Ромасик
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 30.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:26

Фантом До конца апреля делал не мало покупок в эпицентре.Бонусы насчитывались.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 365
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:47

с доходной на виртуальную и обратно без комиссий?
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emeta
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Повідомлень: 1818
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:06

  emeta написав:с доходной на виртуальную и обратно без комиссий?

Так
Alien
 
Повідомлень: 19
З нами з: 12.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:21

Ромасик
Ещё раз, медленно: я не поеду из Запорожья в другую область для того чтобы их скушать :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:25

Vorlon Экомаркета нет в Запорожье?Удивлен.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 365
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:31

  lubarec написав:Vorlon Экомаркета нет в Запорожье?Удивлен.

И в Харькове,
И в Днепре
И в Одессе...
Gost2013
 
Повідомлень: 132
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:33

lubarec
Нет и никогда не было. Аналогично в соседнем Днепре.
https://www.eko.com.ua/ua/network/
Vorlon
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:58

Vorlon Вы совсем ничего не потеряли из-за его отсутствия.Самый отвратительный маркет в Киеве.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 365
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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