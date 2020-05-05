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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:06
как все хорошо осведовмлены об отсутсвии в разных городах никому не интересного эко-маркета...
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:13
Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42
Да тут кредитку ещё попробуй получи. И долларовые кредитки сейчас (уже давно) нельзя.
Вообще "дебетная карта" даётся под депозит.
Сотрудничество сейчас наверно начинается с ванкарты.
Скажите в отделении, что нужно, - то и оформят. Тут каких-то разводов с платными страховками, смс, и прочими "допами" "для плана" - нет. Ну кроме депозитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:05
Я то скажу, что нужно, но не факт, что попадётся вменяемый спец. Если не дадут дебетовую, то буду тогда просить Ванкарту с 0 лимитом, и юсд пластик может для снятия $ в кассе.
Получи бонус за оформление карты:
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