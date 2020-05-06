|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:06
как все хорошо осведовмлены об отсутсвии в разных городах никому не интересного эко-маркета...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:13
Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42
Striker написав:
Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Да тут кредитку ещё попробуй получи. И долларовые кредитки сейчас (уже давно) нельзя.
Вообще "дебетная карта" даётся под депозит.
Сотрудничество сейчас наверно начинается с ванкарты.
Скажите в отделении, что нужно, - то и оформят. Тут каких-то разводов с платными страховками, смс, и прочими "допами" "для плана" - нет. Ну кроме депозитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11286
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6791 раз.
- Подякували: 3030 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:05
Вкладчик1234 написав: Striker написав:
Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Да тут кредитку ещё попробуй получи. И долларовые кредитки сейчас (уже давно) нельзя.
Вообще "дебетная карта" даётся под депозит.
Сотрудничество сейчас наверно начинается с ванкарты.
Скажите в отделении, что нужно, - то и оформят. Тут каких-то разводов с платными страховками, смс, и прочими "допами" "для плана" - нет. Ну кроме депозитов
Я то скажу, что нужно, но не факт, что попадётся вменяемый спец. Если не дадут дебетовую, то буду тогда просить Ванкарту с 0 лимитом, и юсд пластик может для снятия $ в кассе.
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 05:42
Striker написав:
Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом.
На сайте написано, что виртуальную карту могут и в отделении оформить без выдачи другого пластика.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 06:17
MASolomko написав: Striker написав:
Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом.
На сайте написано, что виртуальную карту могут и в отделении оформить без выдачи другого пластика.
Ну, хотя бы одну хочется и в руках подержать. Я думаю, что гривневой виртуалки хватит, можно п2п на моню. А чтобы с валютной снять в кассе нужен же пластик, правильно?
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|