RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:06

как все хорошо осведовмлены об отсутсвии в разных городах никому не интересного эко-маркета... :mrgreen:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 30.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:13

Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42

  Striker написав:Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?

Да тут кредитку ещё попробуй получи. И долларовые кредитки сейчас (уже давно) нельзя.
Вообще "дебетная карта" даётся под депозит.
Сотрудничество сейчас наверно начинается с ванкарты.

Скажите в отделении, что нужно, - то и оформят. Тут каких-то разводов с платными страховками, смс, и прочими "допами" "для плана" - нет. Ну кроме депозитов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11287
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6791 раз.
Подякували: 3030 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:05

  Вкладчик1234 написав:
  Striker написав:Дебетовую в грн без проблем дают в отделении? Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом. Кредитка не нужна. Или сразу просить ONE в USD физическую, это же не кредитка уже будет?

Да тут кредитку ещё попробуй получи. И долларовые кредитки сейчас (уже давно) нельзя.
Вообще "дебетная карта" даётся под депозит.
Сотрудничество сейчас наверно начинается с ванкарты.

Скажите в отделении, что нужно, - то и оформят. Тут каких-то разводов с платными страховками, смс, и прочими "допами" "для плана" - нет. Ну кроме депозитов :)

Я то скажу, что нужно, но не факт, что попадётся вменяемый спец. Если не дадут дебетовую, то буду тогда просить Ванкарту с 0 лимитом, и юсд пластик может для снятия $ в кассе.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 05:42

Re: Конкорд

  Striker написав:Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом.
На сайте написано, что виртуальную карту могут и в отделении оформить без выдачи другого пластика.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1957
З нами з: 08.03.18
Подякував: 124 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 06:17

  MASolomko написав:
  Striker написав:Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом.
На сайте написано, что виртуальную карту могут и в отделении оформить без выдачи другого пластика.

Ну, хотя бы одну хочется и в руках подержать. Я думаю, что гривневой виртуалки хватит, можно п2п на моню. А чтобы с валютной снять в кассе нужен же пластик, правильно?
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 07:52

  Striker написав:
  MASolomko написав:
  Striker написав:Хочу виртуальную долларовую под 3%, но сначала надо стать клиентом.
На сайте написано, что виртуальную карту могут и в отделении оформить без выдачи другого пластика.

Ну, хотя бы одну хочется и в руках подержать. Я думаю, что гривневой виртуалки хватит, можно п2п на моню. А чтобы с валютной снять в кассе нужен же пластик, правильно?

Без комиссии да. Я для получения валютной карты пакета "Дебетовая" открыл депозит на минимальную сумму (который можно разорвать).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:48

lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:55

  Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.

Валютная карта нужна ток для расчетов офлайн, да и то може в ГПэй и виртуалку уже мона засунуть. А для обнала нужен менагер с.. самолётом и паспорт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31274
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3643 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:58

clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 838839840841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asteriks, newset, ramaz і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.