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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27

  Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.

А с текущего валютного почем выйдет снятие?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:37

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.

А с текущего валютного почем выйдет снятие?

В тарифах "Виртуальной карты" указано 0,5%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39

  Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.

Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:57

  lloydbanksua написав:
  Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.

Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.

Да, не дописал во 2-м варианте виртуальную $.
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Striker
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