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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27
Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.
А с текущего валютного почем выйдет снятие?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:37
clientage написав: Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.
А с текущего валютного почем выйдет снятие?
В тарифах "Виртуальной карты" указано 0,5%.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39
Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.
Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:57
lloydbanksua написав: Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.
Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
Да, не дописал во 2-м варианте виртуальную $.
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Striker
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