Striker написав:lloydbanksua Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.
Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
Striker написав:lloydbanksua Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.
Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
CoCo звітність виклав https://concord.ua/uploads/1/9053-2020_04_01.pdf Активи троха розтанули. Пояснює тим шо притормозив роботу з платіжними картками...може й так. Готівку в касі має - 322 млн на 31 березня року 2020. Фізики банці підставляють плече - грошенята заносять. А от юрики виносять. Депсиртифікати НБУ мають в закромах на 195 млн грн. Кредитують в основному юриків. Не стали серйозними гравцями на ринку кредитування фізиків. Основний бізнес, як виглядає, це робота з платіжними картками. Пишуть шо верховодити в банці продовжує красуня Оленка. Виглядає шо банка буде жити. Але долю дрібних банок особливо важко прогнозувати...особливо в часи коли тітка криза світова суне до нас.
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Колеги, чи вірно зрозумів тарифи (ВанКард і Дебет), що р2р з них обох на вихід безкоштовно?
А перекази між ними в айконі також? Вони там цілодобово онлайн чи коли?
І останнє: зняття готівки з Дебетки безкоштовне в усіх українських банкоматах?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):