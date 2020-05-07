А с текущего валютного почем выйдет снятие?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27
А с текущего валютного почем выйдет снятие?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:37
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39
Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:57
Да, не дописал во 2-м варианте виртуальную $.
Получи бонус за оформление карты:
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:05
CoCo звітність виклав
Активи троха розтанули.
Пояснює тим шо притормозив роботу з платіжними картками...може й так.
Готівку в касі має - 322 млн на 31 березня року 2020.
Фізики банці підставляють плече - грошенята заносять.
А от юрики виносять.
Депсиртифікати НБУ мають в закромах на 195 млн грн.
Кредитують в основному юриків.
Не стали серйозними гравцями на ринку кредитування фізиків.
Основний бізнес, як виглядає, це робота з платіжними картками.
Пишуть шо верховодити в банці продовжує красуня Оленка.
Виглядає шо банка буде жити.
Але долю дрібних банок особливо важко прогнозувати...особливо в часи коли тітка криза світова суне до нас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:02
Колеги, чи вірно зрозумів тарифи (ВанКард і Дебет), що р2р з них обох на вихід безкоштовно?
А перекази між ними в айконі також? Вони там цілодобово онлайн чи коли?
І останнє: зняття готівки з Дебетки безкоштовне в усіх українських банкоматах?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:18
kreuz Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:25
Re: Конкорд
Где наш уважаемый представитель.Интересно услышать что-то будет с кешбеком для не менее уважаемых форумчан.Конкордушка все таки лучший банк по нашей версии!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:35
lubarec согласен. Только недавно оформил one card и тут такая новость...
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:46
Re: Конкорд
Гірше те, що зависла сума, менша 100 грн.
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