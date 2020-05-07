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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27

  Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.

А с текущего валютного почем выйдет снятие?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:37

  clientage написав:
  Striker написав:clientage
Ну так есть же разница снимать с Ванкарты с 0.5% и с Дебетки 0%? А виртуалка только Ванкарта.

А с текущего валютного почем выйдет снятие?

В тарифах "Виртуальной карты" указано 0,5%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39

  Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.

Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:57

  lloydbanksua написав:
  Striker написав:lloydbanksua
Понял. Ну, в общем, буду или 2 виртуальные ванкарты в грн и валюте открывать, чтобы покупать/продавать/конвертировать с одной на другую и выводить в грн через п2п на моно/форвард, или второй вариант - открывать минимальный депо в юсд, получить дебетовую юсд для бесплатного снятия, и открыть виртуальную ванкарт в грн.

Лучше открыть виртуальную долларовую с 3% на остаток, оформить депо на минимальную сумму и оформить карту для снятия.

Да, не дописал во 2-м варианте виртуальную $.
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  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:05

CoCo звітність виклав
https://concord.ua/uploads/1/9053-2020_04_01.pdf
Активи троха розтанули.
Пояснює тим шо притормозив роботу з платіжними картками...може й так.
Готівку в касі має - 322 млн на 31 березня року 2020.
Фізики банці підставляють плече - грошенята заносять.
А от юрики виносять.
Депсиртифікати НБУ мають в закромах на 195 млн грн.
Кредитують в основному юриків.
Не стали серйозними гравцями на ринку кредитування фізиків.
Основний бізнес, як виглядає, це робота з платіжними картками.
Пишуть шо верховодити в банці продовжує красуня Оленка. :)
Виглядає шо банка буде жити.
Але долю дрібних банок особливо важко прогнозувати...особливо в часи коли тітка криза світова суне до нас. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:02

Колеги, чи вірно зрозумів тарифи (ВанКард і Дебет), що р2р з них обох на вихід безкоштовно?

А перекази між ними в айконі також? Вони там цілодобово онлайн чи коли?

І останнє: зняття готівки з Дебетки безкоштовне в усіх українських банкоматах?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:18

kreuz Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:25

Re: Конкорд

Где наш уважаемый представитель.Интересно услышать что-то будет с кешбеком для не менее уважаемых форумчан.Конкордушка все таки лучший банк по нашей версии!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:35

lubarec согласен. Только недавно оформил one card и тут такая новость...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:46

Re: Конкорд

Гірше те, що зависла сума, менша 100 грн.
Кочевник
 
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