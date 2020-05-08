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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:19
lubarec написав:
Где наш уважаемый представитель.Интересно услышать что-то будет с кешбеком для не менее уважаемых форумчан.Конкордушка все таки лучший банк по нашей версии!
Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна.
Думаю, когда начали пересматривать КБ-программу, о чем нас тут радовал представитель, то поняли, что легче/дешевле выпустить новый продукт, что-то типа СуперКарты, например, с повышенным %% на остаток.
Поняли, что не конкуренты они с 1% на рынке КБ программ.
Вот только некрасиво и очень по жлобски будет, если банка в таком случае не выплатит тот КБ, который клиенты насобирали, и который меньше 100 грн.
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la9
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:45
Мне кажется выстрелила бы карта с ежедневным начислением процентов на остаток, а не раз в месяц, хоть это и большая нагрузка на систему, но такого нет ни у кого.
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Hack-Stock
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:50
Hack-Stock написав:
Мне кажется выстрелила бы карта с ежедневным начислением процентов на остаток, а не раз в месяц, хоть это и большая нагрузка на систему, но такого нет ни у кого.
Все сберегательные карты банка были с ежедневным начислением. А вот с ежедневной выплатой - да, не встречал. Полагаю, вы это имели ввиду
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la9
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35
Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?
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lubarec
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:49
lubarec написав:
Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.
А я так и не открыл ВанаКарду, все перебиваюсь Дриимом и Голдом виртуальным у Лушыго
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:58
clientage написав: lubarec написав:
Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.
А я так и не открыл ВанаКарду, все перебиваюсь Дриимом и Голдом виртуальным у Лушыго
аналогично. сначала ждал безномерную, а потом вообще забил, уже не жду
просто не понимаю, что она мне может дать...
Хватит уже... Помню, в октябре звонил в КЦ: а будет КБ по Инжою? - Дааааа, конечно, добавим в программу. Когда они анонсировали прекращение выпуска инжоя в октябре, я пошел и открыл именную за 100 грн. Думал - именная, с %% на остаток, безконтактная, на 5 лет и с новой КБ программой !!!
Ага... Через неделю после получения карты они прекратили начислять %%, а КБ так и не добавили.
С Лучшим нельзя играть в такие игры
Только бесплатные карты!
З.Ы. Теперь я именной картой за 100 грн только снимаю нал в банкомате
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la9
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:04
lubarec написав:
Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?
Ванкарт якби ще є на сайті, звідки інфо що її вже немає чи закривають?
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tarasum
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:13
la9 написав: lubarec написав:
Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна.
Та нормальна карта. Якби не обіцяли безномерний дизайн, то я б її відкрив вже давно. А так пообіцяли і не зробили. А зараз карантин - не відкрию. А після карантину - хто-зна що буде.
А головний мінус будь-якої карти даного банку - відсутність стабільності в умовах хоча б на рік.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:14
tarasum написав:
Ванкарт якби ще є на сайті, звідки інфо що її вже немає чи закривають
Кишмиш забили, тому стала нецікава. Ніби є, але нема
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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