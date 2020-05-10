lubarec написав:Где наш уважаемый представитель.Интересно услышать что-то будет с кешбеком для не менее уважаемых форумчан.Конкордушка все таки лучший банк по нашей версии!
Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна. Думаю, когда начали пересматривать КБ-программу, о чем нас тут радовал представитель, то поняли, что легче/дешевле выпустить новый продукт, что-то типа СуперКарты, например, с повышенным %% на остаток. Поняли, что не конкуренты они с 1% на рынке КБ программ. Вот только некрасиво и очень по жлобски будет, если банка в таком случае не выплатит тот КБ, который клиенты насобирали, и который меньше 100 грн.
Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?
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lubarec написав:Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.
А я так и не открыл ВанаКарду, все перебиваюсь Дриимом и Голдом виртуальным у Лушыго
аналогично. сначала ждал безномерную, а потом вообще забил, уже не жду просто не понимаю, что она мне может дать... Хватит уже... Помню, в октябре звонил в КЦ: а будет КБ по Инжою? - Дааааа, конечно, добавим в программу. Когда они анонсировали прекращение выпуска инжоя в октябре, я пошел и открыл именную за 100 грн. Думал - именная, с %% на остаток, безконтактная, на 5 лет и с новой КБ программой !!! Ага... Через неделю после получения карты они прекратили начислять %%, а КБ так и не добавили. С Лучшим нельзя играть в такие игры Только бесплатные карты!
З.Ы. Теперь я именной картой за 100 грн только снимаю нал в банкомате
lubarec написав:Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?
Ванкарт якби ще є на сайті, звідки інфо що її вже немає чи закривають?
lubarec написав:Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна.
Та нормальна карта. Якби не обіцяли безномерний дизайн, то я б її відкрив вже давно. А так пообіцяли і не зробили. А зараз карантин - не відкрию. А після карантину - хто-зна що буде. А головний мінус будь-якої карти даного банку - відсутність стабільності в умовах хоча б на рік.