Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35

Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?

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