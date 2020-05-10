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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:19

  lubarec написав:Где наш уважаемый представитель.Интересно услышать что-то будет с кешбеком для не менее уважаемых форумчан.Конкордушка все таки лучший банк по нашей версии!

Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна.
Думаю, когда начали пересматривать КБ-программу, о чем нас тут радовал представитель, то поняли, что легче/дешевле выпустить новый продукт, что-то типа СуперКарты, например, с повышенным %% на остаток. :D
Поняли, что не конкуренты они с 1% на рынке КБ программ.
Вот только некрасиво и очень по жлобски будет, если банка в таком случае не выплатит тот КБ, который клиенты насобирали, и который меньше 100 грн.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:45

Re: Конкорд

Мне кажется выстрелила бы карта с ежедневным начислением процентов на остаток, а не раз в месяц, хоть это и большая нагрузка на систему, но такого нет ни у кого.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:50

  Hack-Stock написав:Мне кажется выстрелила бы карта с ежедневным начислением процентов на остаток, а не раз в месяц, хоть это и большая нагрузка на систему, но такого нет ни у кого.

Все сберегательные карты банка были с ежедневным начислением. А вот с ежедневной выплатой - да, не встречал. Полагаю, вы это имели ввиду :?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35

Re: Конкорд

Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:49

Re: Конкорд

  lubarec написав:Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.

А я так и не открыл ВанаКарду, все перебиваюсь Дриимом и Голдом виртуальным у Лушыго :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:58

  clientage написав:
  lubarec написав:Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.

А я так и не открыл ВанаКарду, все перебиваюсь Дриимом и Голдом виртуальным у Лушыго :)

аналогично. сначала ждал безномерную, а потом вообще забил, уже не жду :mrgreen: просто не понимаю, что она мне может дать...
Хватит уже... Помню, в октябре звонил в КЦ: а будет КБ по Инжою? - Дааааа, конечно, добавим в программу. Когда они анонсировали прекращение выпуска инжоя в октябре, я пошел и открыл именную за 100 грн. Думал - именная, с %% на остаток, безконтактная, на 5 лет и с новой КБ программой !!!
Ага... Через неделю после получения карты они прекратили начислять %%, а КБ так и не добавили.
С Лучшим нельзя играть в такие игры :mrgreen: Только бесплатные карты!

З.Ы. Теперь я именной картой за 100 грн только снимаю нал в банкомате :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:04

  lubarec написав:Ван карта прожила чуть болше 6 месяцев.Хотя карта неплохая.Конкордушка почему то все "покращуе и покращуе" нам карты.Сначала убили доходную теперь Ван карту.Анонса на что-то новое не было.Решили отказаться от карточного продукта для населения?

Ванкарт якби ще є на сайті, звідки інфо що її вже немає чи закривають?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:13

  la9 написав:
  lubarec написав:Как по мне, у них полный провал по выдаче Ван карты. Никому такая корова не нужна.

Та нормальна карта. Якби не обіцяли безномерний дизайн, то я б її відкрив вже давно. А так пообіцяли і не зробили. А зараз карантин - не відкрию. А після карантину - хто-зна що буде. :)
А головний мінус будь-якої карти даного банку - відсутність стабільності в умовах хоча б на рік.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:14

Re: Конкорд

  tarasum написав:Ванкарт якби ще є на сайті, звідки інфо що її вже немає чи закривають

Кишмиш забили, тому стала нецікава. Ніби є, але нема :)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:19

Re: Конкорд

Панове, бачили оце? https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
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asp
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