asp написав:Панове, бачили оце?
https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив
Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:30
Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:27
Elpaso якась шиза - британський платний обмінник на гривню з рахунком у євро для юриків, що працюють з єврозоною. Вони не в курсі про брексіт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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