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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:30

  asp написав:Панове, бачили оце? https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив

Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло... :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:27

  asp написав:Панове, бачили оце? https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив

Elpaso якась шиза - британський платний обмінник на гривню з рахунком у євро для юриків, що працюють з єврозоною. Вони не в курсі про брексіт?
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  #<1 ... 841842843844
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