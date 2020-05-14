asp написав:Панове, бачили оце?
https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив
Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло...
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:30
Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:27
Elpaso якась шиза - британський платний обмінник на гривню з рахунком у євро для юриків, що працюють з єврозоною. Вони не в курсі про брексіт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:17
Re: Конкорд
Что-то, я тем ФОПам в их НЕО БАНКе не завидую. Аполлоныч из просто замордует.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:18
Re: Конкорд
Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
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