Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
Rebel написав:Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
поповнюйте карту через ізіпей, проблем немає жодних Пробував з айбоксом говорити про конкорд, нічого не договорився) оминайте айбокс)))