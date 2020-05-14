RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:30

  asp написав:Панове, бачили оце? https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив

Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло... :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31329
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2489 раз.
Подякували: 3652 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:27

  asp написав:Панове, бачили оце? https://www.facebook.com/elena.sosyedka ... 0014190716
Тепер зрозуміло, чому останнім часом лудший на картки трохи забив

Elpaso якась шиза - британський платний обмінник на гривню з рахунком у євро для юриків, що працюють з єврозоною. Вони не в курсі про брексіт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 18.08.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:17

Re: Конкорд

Что-то, я тем ФОПам в их НЕО БАНКе не завидую. Аполлоныч из просто замордует.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 18.05.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:18

Re: Конкорд

Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
Rebel
 
Повідомлень: 119
З нами з: 08.12.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:59

  Rebel написав:Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.

поповнюйте карту через ізіпей, проблем немає жодних
Пробував з айбоксом говорити про конкорд, нічого не договорився) оминайте айбокс)))
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 16.10.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:09

Re: Конкорд

  tarasum написав:ізіпей

без комісії?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
Повідомлень: 168
З нами з: 18.12.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44

  postal-crazy написав:
  tarasum написав:ізіпей

без комісії?

Ibox, Easypay, City24, Приват - без комиссии.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:21

  Rebel написав:Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.
Hemi
 
Повідомлень: 17
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:51

  Hemi написав:
  Rebel написав:Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.

запитайте чому не зчитує карту конкорда? мені сказали з айбокса, що зчитувач тільки для моно((( занавіс((
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 16.10.18
Подякував: 60 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:19

  Hemi написав:В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.

Після введення вручну отримував таймаут. Хоча в той самий час Моно працював.
P.S. Таки відшукав працюючий (із сабжем) ibox, отже не все так погано.
Rebel
 
Повідомлень: 119
З нами з: 08.12.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 841842843844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Skiw і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.