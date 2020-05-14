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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:30
Ну т.е. вааще похерят работу Лушего и слиняют в эльПассо.
Зрозуміло, міло, міло...
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:27
Elpaso якась шиза - британський
платний обмінник на гривню з рахунком у євро
для юриків, що працюють з єврозоною. Вони не в курсі про брексіт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:17
Что-то, я тем ФОПам в их НЕО БАНКе не завидую. Аполлоныч из просто замордует.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:18
Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
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Rebel
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:59
Rebel написав:
Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
поповнюйте карту через ізіпей, проблем немає жодних
Пробував з айбоксом говорити про конкорд, нічого не договорився) оминайте айбокс)))
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tarasum
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:09
tarasum написав:
ізіпей
без комісії?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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postal-crazy
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:44
postal-crazy написав: tarasum написав:
ізіпей
без комісії?
Ibox, Easypay, City24, Приват - без комиссии.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:21
Rebel написав:
Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.
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Hemi
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:51
Hemi написав: Rebel написав:
Панове, хтось користується ibox? Щось вже, мабуть, як місяць не щастить мені поповнити картку (Golden Dream). Вибиває таймаут при ручному введенні номеру, зчитувач не зчитує номер. Це я потрапляю на проблемні апарати, чи щось не працює між ibox та банком. На тих же апаратах Моно працює нормально.
В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.
запитайте чому не зчитує карту конкорда? мені сказали з айбокса, що зчитувач тільки для моно((( занавіс((
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tarasum
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:19
Hemi написав:
В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.
Після введення вручну отримував таймаут. Хоча в той самий час Моно працював.
P.S. Таки відшукав працюючий (із сабжем) ibox, отже не все так погано.
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Rebel
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