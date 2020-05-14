Использование City24 черевато блокировкой всех счетов в банке. Будьте осторожны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:10
Re: Конкорд
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:21
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:32
Дякую.
Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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