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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:10
lloydbanksua написав:
City24
Использование City24 черевато блокировкой всех счетов в банке. Будьте осторожны.
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Kevin
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:21
Kevin написав: lloydbanksua написав:
City24
Использование City24 черевато блокировкой всех счетов в банке. Будьте осторожны.
Спасибо, буду иметь ввиду. Все равно в основном использую для пополнения Easypay и Приват. Правда, через приват минут 20 зачисляется.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:32
lloydbanksua написав:kreuz
Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.
Дякую.
Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06
kreuz написав: lloydbanksua написав:kreuz
Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.
Дякую.
Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?
Только СЭПом. И нужно перед этим через ГЛ поднять лимит, потому что по умолчанию ограничение в 15к.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:06
kreuz написав: lloydbanksua написав:kreuz
Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.
Дякую.
Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?
и более 30 к не дает выйти даже если поднять лимит?
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