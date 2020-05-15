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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:10

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:City24


Использование City24 черевато блокировкой всех счетов в банке. Будьте осторожны.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:21

  Kevin написав:
  lloydbanksua написав:City24


Использование City24 черевато блокировкой всех счетов в банке. Будьте осторожны.

Спасибо, буду иметь ввиду. Все равно в основном использую для пополнения Easypay и Приват. Правда, через приват минут 20 зачисляется.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:32

  lloydbanksua написав:kreuz Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.

Дякую.

Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06

  kreuz написав:
  lloydbanksua написав:kreuz Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.

Дякую.

Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?

Только СЭПом. И нужно перед этим через ГЛ поднять лимит, потому что по умолчанию ограничение в 15к.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:06

  kreuz написав:
  lloydbanksua написав:kreuz Выход бесплатный. В айконе переводы между своими картами без комиссии. Да, в любых банкоматах.

Дякую.

Кажуть, з ВанКард вихід лімітований 30кгрн по р2р. Це і на тягни і на штовхай розповсюджується разом з нульовим тарифом? Чи все ж таки можливо з Конкорду штовхати понад цей ліміт?


и более 30 к не дает выйти даже если поднять лимит?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:49

IMPRINTER просила - не подняли
Кассандра
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