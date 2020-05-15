Hemi написав:В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.
Після введення вручну отримував таймаут. Хоча в той самий час Моно працював. P.S. Таки відшукав працюючий (із сабжем) ibox, отже не все так погано.
А коли такі поповнення поирахунку проводять? Що у виписці пише, день у день хоча б?
Для прикладу, з Укрсибу СЕП за 15 хвилин десь залітає, а ще через 15 хвилин стає доступним на рахунку, з Привату близько 20 хвилин зазвичай, після чого одразу доступні.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):