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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:43

  Rebel написав:
  Hemi написав:В ibox почемуто при выборе вкладки конкорда не работает считыватель. Если вбивать номер вручную, всё норм.

Після введення вручну отримував таймаут. Хоча в той самий час Моно працював.
P.S. Таки відшукав працюючий (із сабжем) ibox, отже не все так погано.

А коли такі поповнення поирахунку проводять? Що у виписці пише, день у день хоча б?

Для прикладу, з Укрсибу СЕП за 15 хвилин десь залітає, а ще через 15 хвилин стає доступним на рахунку, з Привату близько 20 хвилин зазвичай, після чого одразу доступні.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:52

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:штовхання р2р з ВанКарти хоче 0.5% ікона

Яким макаром штовхали?

ну если икона хочет, то логично шо через икону и толкал)

Далі будуть запитання: кому ікона, де висить, чи посвячена, чи сам хрещений і т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:10

  Hack-Stock написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:штовхання р2р з ВанКарти хоче 0.5% ікона

Яким макаром штовхали?

ну если икона хочет, то логично шо через икону и толкал)

Там нема штовхача.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:ну если икона хочет, то логично шо через икону и толкал)

Там нема штовхача.

Підключись до інтернет-банкінгу icON25, щоб:
9. Робити перекази власних коштів на картки будь-якого банку України за 0,5 % комісії та на картки MasterCard за кордоном – за 1,5%

https://concord.ua/product/icon25
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:45

Если у толкалки есть комис - это не толкалка, а спонсорка )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:06

  kreuz написав:А коли такі поповнення поирахунку проводять? Що у виписці пише, день у день хоча б?

Раніше було миттєво (1-2 хв). Зараз, мабуть, так само, але точно сказати не можу бо цього разу саме перед поповненням у мене розрядився телефон. ) Десь через годину, коли я підключився до icon25, гроші вже були на місці. Час у виписці відповідає часу поповнення, про різницю у день мова не йде.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:19

  Rebel написав:
  kreuz написав:А коли такі поповнення поирахунку проводять? Що у виписці пише, день у день хоча б?

Раніше було миттєво (1-2 хв). Зараз, мабуть, так само, але точно сказати не можу бо цього разу саме перед поповненням у мене розрядився телефон. ) Десь через годину, коли я підключився до icon25, гроші вже були на місці. Час у виписці відповідає часу поповнення, про різницю у день мова не йде.


IMHO
не всё так быстро и однозначно
З.Ы.
при желание можете взять реальную выписку в отделении - из неё поймёте что вечернии пополняхи проводятся по счёту на следующий день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:30

uaprofi я поповнював саме ввечері (Golden Dream), і в той же вечір перекинув далі на віртуальну.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:58

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Hack-Stock написав:ну если икона хочет, то логично шо через икону и толкал)

Там нема штовхача.

Підключись до інтернет-банкінгу icON25, щоб:
9. Робити перекази власних коштів на картки будь-якого банку України за 0,5 % комісії та на картки MasterCard за кордоном – за 1,5%

https://concord.ua/product/icon25

Дякую, тепер бачу.

А штовчах працює через меню Переказ, на карту, з ручним введеням номеру картки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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