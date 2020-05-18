колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41
колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18
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