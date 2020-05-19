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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 844845846847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41

колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
stas_rst
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Повідомлень: 654
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18

  stas_rst написав:колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую

Минулого місяця % нарахували справно. З того часу ніяких повідомлень з цього приводу від банку не було
Alien
 
Повідомлень: 74
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20

  Alien написав:
  stas_rst написав:колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую

Минулого місяця % нарахували справно. З того часу ніяких повідомлень з цього приводу від банку не було

Дякую. Дивно, але два з трьох вказаних на сайті телефонів не відповідають: "абонент не може прийняти ваш дзвінок".
Усі поїхали в Британію з ЕльПассо ?
stas_rst
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Повідомлень: 654
З нами з: 27.02.19
Подякував: 215 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:10

stas_rst у них часто так гарячка працює :roll:
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Ромасик
 
Повідомлень: 1050
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Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 02:56

как понимаю по виртуалке с 25 мая будет 10%, в долл остаётся 3%.

и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлень: 3917
З нами з: 21.04.11
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Конкорд (8465)
20.05.2020 02:56
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