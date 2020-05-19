колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41
колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20
Дякую. Дивно, але два з трьох вказаних на сайті телефонів не відповідають: "абонент не може прийняти ваш дзвінок".
Усі поїхали в Британію з ЕльПассо ?
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:10
stas_rst у них часто так гарячка працює
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Сер 20 тра, 2020 02:56
как понимаю по виртуалке с 25 мая будет 10%, в долл остаётся 3%.
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 20 тра, 2020 07:58
Откуда инфо?
Update. Увидел новые тарифы на сайте. Похоже придется переходит на спортбанк. А на счет пополнения депозита - это совсем печально. Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.
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