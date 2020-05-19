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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:41
колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
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stas_rst
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18
stas_rst написав:
колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
Минулого місяця % нарахували справно. З того часу ніяких повідомлень з цього приводу від банку не було
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Alien
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20
Alien написав: stas_rst написав:
колеги, чи збереглись відсотки по віртуалці у гривні ? 10% чи 11%?
тарифи іноді підводять. дякую
Минулого місяця % нарахували справно. З того часу ніяких повідомлень з цього приводу від банку не було
Дякую. Дивно, але два з трьох вказаних на сайті телефонів не відповідають: "абонент не може прийняти ваш дзвінок".
Усі поїхали в Британію з ЕльПассо ?
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stas_rst
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:10
stas_rst
у них часто так гарячка працює
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Сер 20 тра, 2020 02:56
как понимаю по виртуалке с 25 мая будет 10%, в долл остаётся 3%.
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Сер 20 тра, 2020 07:58
uaprofi написав:
как понимаю по виртуалке с 25 мая будет 10%, в долл остаётся 3%.
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)
Откуда инфо?
Update. Увидел новые тарифы на сайте. Похоже придется переходит на спортбанк. А на счет пополнения депозита - это совсем печально. Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:04
lloydbanksua написав: uaprofi написав:
как понимаю по виртуалке с 25 мая будет 10%, в долл остаётся 3%.
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение
по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)
Откуда инфо?
Update. Увидел новые тарифы на сайте. Похоже придется переходит на спортбанк. А на счет пополнения депозита - это совсем печально
. Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.
Ви на чиєму боці взагалі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:36
klug а что хорошего в том, что я свой депозит на 100 грн. смогу пополнить максимум на такую же сумму?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:51
lloydbanksua
Вы наверное плохо или невнимательно читаете.
Ограничения по сумме пополнения - не более максимальной суммы вклада:
1) 100 000 000 000 000 UAH с учетом пополнений;
2) 500 000 USD с учетом пополнений;
3) 500 000 EUR с учетом пополнений.
Вам серьёзно мало?
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Vorlon
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:59
Vorlon написав:lloydbanksua
Вы наверное плохо или невнимательно читаете.
Ограничения по сумме пополнения - не более максимальной суммы вклада:
1) 100 000 000 000 000 UAH с учетом пополнений;
2) 500 000 USD с учетом пополнений;
3) 500 000 EUR с учетом пополнений.
Вам серьёзно мало?
1) 100 биллионов по расширенной цифровой шкале.
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Kevin
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