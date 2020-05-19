Kevin
Ну я так понял, что коллега собрался 100-гривенный столб пополнить годовым бюджетом страны и тут незадача
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:16
Kevin
Ну я так понял, что коллега собрался 100-гривенный столб пополнить годовым бюджетом страны и тут незадача
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:26
Vorlon изначально речь шла о пополнении, не превышающей изначальную сумму.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:30
lloydbanksua
В любом случае такого ограничения не было. И сейчас нет.
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