Kevin
Ну я так понял, что коллега собрался 100-гривенный столб пополнить годовым бюджетом страны и тут незадача
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:16
Kevin
Ну я так понял, что коллега собрался 100-гривенный столб пополнить годовым бюджетом страны и тут незадача
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:26
Vorlon изначально речь шла о пополнении, не превышающей изначальную сумму.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:30
lloydbanksua
В любом случае такого ограничения не было. И сейчас нет.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:25
За три місяці до завершення депо ніззя поповнювати. Це не тут в СоСобанці?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:17
Квесторе_поверніться
Этого никто не отменял. Но мы же не про срок говорим, а про сумму!
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:31
Re: Конкорд
Через тиждень закінчуєтся перша з серії "Дохідних". Що буде з рахунком? Йти на поклон в банк чи автоматом закриють? Або перевипустять картку в іншому тарифі?
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:36
Re: Конкорд
Віддалено не закрити його?
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:08
Кочевник
А кто за вас заявление напишет? Я в декабре специально посещал отделение для закрытия двух картсчетов, один из которых уже был без карты пару месяцев...
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